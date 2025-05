Savona e il mondo dell'avvocatura in lutto per la scomparsa di Beniamino Rettura.

Decano degli avvocati, civilista, aveva 81 anni.

In passato fu membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e per anni anche presidente della Commissione d'esame per la professione. Aveva fondato lo studio legale insieme agli avvocati Francesco Sanguineti e Marco Altamura.

Particolarmente stimato e apprezzato, fu il legale dell'Unione Industriali e della Fiat. Fu membro dell'associazione "A Campanassa" con un ruolo nel Collegio dei Probiviri e dell'associazione degli Scolopi. Si mostrò contrario negli anni al progetto del casello Albamare dell'Aurelia Bis.

Era un grande appassionato del mondo della musica (era entrato anche nella corale Anton Brukner) e come sport praticava la mountain bike.

Lascia la moglie Alba, il figlio Eugenio e la nuora Yuliya.

Il funerale verrà celebrato venerdì 16 maggio alle 10.00 nella chiesa di San Pietro in via Untoria.