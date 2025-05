Cairo ricorda Eso Peluzzi a quarant'anni dalla sua scomparsa

Sabato prossimo 17 maggio alle ore 17 nelle Salette di Via Buffa, 15 a Cairo Montenotte la Fondazione Bormioli organizza un piccolo evento per ricordare il noto pittore Eso Peluzzi di origine cairese nel quarantesimo anniversario della scomparsa, avvenuta il 17 maggio 1985 a Monchiero, sua ultima dimora di elezione.

Per l’occasione sarà allestita una piccola esposizione nello spazio culturale cairese, città dove Eso era nato nel gennaio 1894 e dove ha vissuto i suoi primi anni, abitando in via Palestro, 2 con la numerosa famiglia: erano nove infatti i figli di Giuseppe Peluzzi (“liutaio, pittore e filosofo” e non solo) e Placidia Rodino (fotografa antesignana).