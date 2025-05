Record di players all’Italian Poker Tour al Casinò di Sanremo

Il popolo del poker non si è fatto attendere. L’Italian Poker Tour, IPO unito con l’EPO, European Poker Tour, ha registrato in dieci giorni un flusso continuo di partecipanti, che ha raggiunto le 3608 unità, per complessive 5657 iscrizioni. Il Montepremi garantito di un milione di euro fissato per l’IPO è stato ampliamente bissato, sfiorando i 2 milioni di euro.

Il Main event principale ha totalizzato 3432 iscrizioni tra pokeristi provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia, che si sono confrontati negli affollati green, dove non si sono risparmiati agonismo e professionalità.

Il Final Table IPO che si è disputato martedì 13 maggio e si è chiuso dopo otto ore di gara ha visto prevalere il giocatore bulgaro Slavin Popov, che si è aggiudicato il trofeo e la prima moneta. Sul podio anche gli italiani Gaspare Giglio e Guido Secchieri rispettivamente al secondo e terzo posto.

Italiano anche il vincitore della prima edizione di Epo Sanremo Luigi Andrea Shehadeh.

Per dieci giorni tutte le sale sono state interessate dall’afflusso dei players, la cui presenza si è riversata anche nelle strutture ricettive della città. È una festa collettiva che impegna tutto il Casinò che ancora una volta ha saputo presentarsi nella sua migliore veste organizzativa. Il merito a tutti coloro hanno ben operato per raggiungere questo importante risultato.

L’organizzazione ha visto l’impegno di Texapoker ed EuroRounders insieme per la novità della concomitanza dei due eventi pokeristi di grande livello: IPO e EPO, Il Main Event IPO da 550 euro (per l’iscrizione) e l'European Poker Open da 1.100 euro, giocato come Mystery Bounty. Quest’ultima formula prevedeva l’assegnazione di una taglia ai giocatori che arrivavano alla fase finale. I giocatori hanno apprezzato l’intensità dell’agonismo e le diversificate possibilità di riscuotere premi.