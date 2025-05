"Storia di Dego nella Langa Ligure e della sua Barriera Corallina", il 31 maggio la presentazione del libro

Sabato 31 maggio alle ore 18.00, presso il Salone Polifunzionale di Dego, si terrà un evento culturale da non perdere: la presentazione del libro a fumetti “Storia di Dego nella Langa Ligure e della sua Barriera Corallina”. Un’occasione speciale per riscoprire le radici storiche, geologiche e identitarie di questo angolo della Liguria, raccontate con un linguaggio fresco, accessibile e coinvolgente.

A condurre l’incontro sarà Marinella Aicardi del Circolo Culturale Dego, che dialogherà con gli autori Gianfranco Torelli e Roby Giannotti. Il volume si propone come un affascinante viaggio narrativo che parte dalla Bassa e Alta Langa, approda nella Langa Ligure e rende omaggio a Dego, al suo passato e al suo prezioso patrimonio naturale.

Un’opera originale, che intreccia racconti, memorie locali, personaggi illustri e una straordinaria testimonianza geologica: la barriera corallina fossile, custodita da millenni nel territorio degese. Attraverso il linguaggio del fumetto, il libro mira a valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del comune, con un approccio adatto sia ai giovani che agli adulti. Al termine della presentazione, seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Dego in collaborazione con la Pro Loco Dego e il Circolo Culturale Dego. Per informazioni è possibile contattare Corrado Ghione al numero 347 6978247. Un appuntamento imperdibile per chi ama la storia locale, la natura e la narrazione illustrata.