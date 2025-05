Sicurezza ad Albenga, vertice in Prefettura con focus sulla zona delle discoteche: più controlli e videosorveglianza

Torna sotto i riflettori, dopo l'ultimo episodio di cronaca registrato nello scorso fine settimana con l'aggressione di un giovane non lontano da una discoteca, e in vista dell'imminente inizio della stagione estiva con un incremento dei flussi nelle zone della movida, la questione sicurezza ad Albenga.

Nella mattinata odierna si è svolta una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata in Prefettura a Savona, presieduta dal viceprefetto vicario, affiancato dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, e alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Albenga, l’assessore comunale alla Sicurezza col comandante della Polizia Locale e un rappresentante della Provincia di Savona. Sul tavolo, un’analisi approfondita del quadro della sicurezza pubblica nel territorio ingauno.

Dai dati presentati, aggiornati al periodo gennaio–maggio 2025, è emersa una flessione generale e significativa dei reati commessi sul territorio ingauno rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante il trend positivo, l’attenzione da parte delle istituzioni resta alta. Le Forze dell’Ordine hanno infatti confermato l’impegno a garantire un presidio costante del territorio, anche attraverso pattugliamenti interforze e l’eventuale impiego di rinforzi straordinari.

Non solo prevenzione ordinaria: tra le misure allo studio, anche l’attivazione di servizi mirati e straordinari, da pianificare in collaborazione con la Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro, è stato ribadito il valore della sicurezza partecipata e il ruolo centrale dell’Amministrazione comunale, chiamata a dare concreta attuazione al “Patto per la Sicurezza” già sottoscritto nei mesi scorsi. In particolare, si è sottolineata la necessità di accelerare l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica, strumenti essenziali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali, oltre che prezioso supporto per le indagini.