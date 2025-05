Cairo Montenotte, lampioni accesi di giorno. Il Comune: "Verifiche tecniche e regolazioni da remoto in corso"

"In questi giorni alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica risultano accesi anche durante il giorno. Non è uno spreco né un errore: si tratta di verifiche tecniche e regolazioni da remoto in corso da parte di Enel X, a seguito delle segnalazioni ricevute e del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con i tecnici comunali". A darne notizia è il Comune di Cairo Montenotte.

"Durante le verifiche è emerso che alcuni punti luce sul territorio cairese, in particolare nella frazione di Rocchetta, via Tecchio, via Fornaci, corso 25 Aprile e nelle zone limitrofe, presentano problemi di scarsa luminosità o orientamento errato - proseguono dal Comune cairese - Le luci restano accese di giorno per consentire ai tecnici di monitorare e calibrare ogni singolo punto luce in modo efficace da remoto".