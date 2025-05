Savona, bidoni condominiali in un portone di Lavagnola. Impossibile raggiungere il citofono

"Mi raccomando, quando suonate al citofono allungatevi bene sul bidone perché io che sono alto circa un metro e 80 non ci arrivo se non sfiorando la superficie che per ora è pulita in quanto nuova".

Riesce a trovare un po' di ironia il savonese che ha postato questa foto sui social che sta facendo il giro del web. L'immagine riguarda l'installazione dei bidoni condominiali in un palazzo di via Garroni a Lavagnola.

"Detto questo - aggiunge il residente - credo e spero che sia stato deciso anche in considerazione del fatto che sia più comodo e decoroso che avere tutti i mastelli sul marciapiede e che devono essere posti e ritirati a cura dei condomini. Buona differenziata intelligente".

Sembra ancora difficile trovare una soluzione per il nuovo sistema misto del porta a porta. Sull'avvio i, dopo il rinvio deciso la settimana scorsa, non ci sarebbe ancora una data (secondo indiscrezioni emerse negli ultimi sopralluoghi dei tecnici Sea-S in alcuni condomini si andrebbe a nella seconda metà di giugno o addirittura non prima di fine giugno).