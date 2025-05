Il 30 maggio "Il Cammino per la Pace" dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure

In un periodo storico in cui a livello internazionale la pace appare spesso messa a dura prova, l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, in collaborazione con le sezioni ANPI e le amministrazioni comunali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, ha organizzato una significativa iniziativa: "Il Cammino per la Pace", in programma venerdì 30 maggio.

L’evento vedrà la partecipazione congiunta di studenti, insegnanti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti da un unico obiettivo: promuovere i valori della pace, della convivenza civile e della solidarietà tra i popoli.

La giornata avrà inizio alle ore 9:15, con la partenza da due punti distinti: il Comune di Pietra Ligure e quello di Borgio Verezzi. I partecipanti si ritroveranno poi alle ore 10:00 in Piazza del Soccorso, per un momento condiviso di musica, canti e riflessioni.

L’iniziativa è ispirata ai valori dell’articolo 11 della Costituzione Italiana, che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Un messaggio forte, oggi più che mai attuale.