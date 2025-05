"Stop al genocidio a Gaza", il Pd di Quiliano chiede ai gruppi consiliari di presentare un ordine del giorno

Una richiesta inviata al gruppo consigliare di minoranza "Futura Quiliano" richiedendo di presentare un ordine del giorno congiunto con la maggioranza per prendere una posizione forte contro il genocidio sulla striscia di Gaza.

A presentarla il segretario del Partito Democratico quilianese Bruno Petrin.

"Stiamo assistendo ormai da tempo al dramma del popolo palestinese, ridotto alla fame e sottoposto a continui bombardamenti. I bambini in modo particolare sono vittime innocenti che rischiano di aumentare ogni giorno di più. Mi chiedevo se, non sia necessario, così com' è stato fatto in altri Consigli Comunali, di farsi promotori di un ordine del giorno condiviso da entrambi i gruppi consigliari di profonda condanna nei confronti di ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza, chiedendo al Governo Italiano di assumere una posizione di netta condanna nei confronti di Netanyahu" ha scritto Pretin.