Un tuffo nel passato: torna la magia di Rocchetta Medievale

La diciassettesima edizione di Rocchetta Medievale si preannuncia come un’esperienza unica e coinvolgente, capace di trasportare i visitatori in un viaggio emozionante nel cuore del Medioevo. Per quattro giorni, il borgo si animerà grazie alla presenza di mercanti, musici, giullari, mangiafuoco, falconieri, armati, sbandieratori e tamburini. Le vie del paese si riempiranno di colori, suoni e profumi d’altri tempi, mentre le taverne offriranno ristoro a tutti coloro che vorranno gustare delizie ispirate alla tradizione.

Il tema centrale di quest’anno sarà il popolo e i suoi mestieri: artigiani e mercanti daranno vita a un vero e proprio mercato medievale, con dimostrazioni dal vivo che rievocheranno le antiche attività artigianali.

L’evento prenderà il via giovedì 29 maggio, con una rassegna stampa inaugurale presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea. A seguire, il pubblico potrà assistere all’esposizione del nuovo Palio delle Contrade 2025 e concludere la serata con una suggestiva Cena Medievale, organizzata dall’Ordine del Gheppio (su prenotazione).

Venerdì 30 maggio il borgo aprirà le sue porte alle ore 19:00. Le taverne cominceranno a servire cibi e bevande, mentre alle 20:15 il corteo storico attraverserà le vie del paese. La serata proseguirà con spettacoli emozionanti sul sagrato della chiesa: rapaci in volo, giullari, cantastorie e straordinari giochi di fuoco animeranno l’atmosfera fino a tarda notte.

Sabato 31 maggio, dalle ore 18:00, il borgo tornerà a vivere. Alle 18:30, dopo il corteo storico, si terrà il rito simbolico della consegna delle chiavi del borgo alla famiglia Scarampi. A seguire, esibizioni di sbandieratori e tamburi e, dopo l’apertura delle taverne, uno spettacolo di danza a cura dell’A.S.D. La Danza È. In serata, nuovi spettacoli intratterranno il pubblico fino a tarda ora.

Domenica 1 giugno sarà la giornata più ricca. Si comincerà alle ore 10:00 con un workshop di sbandieramento, seguito da un corteo storico e dalla celebrazione della Santa Messa con benedizione dei contradaioli. Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento per tutte le età, con il battesimo della sella, un concorso di disegno ippico, mercatini, nuovi workshop, esibizioni di danza e l’attesissimo II° Torneo degli Scarampi, una sfida tra tamburini medievali.

Alle 19:00 si disputerà il tanto atteso Palio delle Contrade, seguito dalla premiazione della contrada vincitrice, dei giovani artisti e dei tamburini migliori. La serata si concluderà con un’ultima grande serie di spettacoli che, tra danza, musica, falconeria e fuoco, chiuderanno in bellezza questa straordinaria edizione.

Durante tutte le serate, le taverne del borgo rimarranno aperte fino a tarda ora, pronte a soddisfare i palati più curiosi e affamati.