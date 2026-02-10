 / Attualità

Varazze, il Comune punta alla gestione congiunta della spiaggia libera attrezzata "Ponente Teiro" e della "Biamonti"

Verrà pubblicato un bando. Obiettivo l'estensione del periodo di utilizzo delle attrezzature all'intera stagione non balneare

Un'eventuale gestione congiunta della spiaggia libera attrezzata ponente Teiro e della libera "Biamonti" di via Marconi.

Questa la decisione della giunta comunale di Varazze che dovrà valutare la fattibilità e l’economicità dell'intervento migliorando la fruizione delle attrezzature ludico-sportive del litorale libero attrezzato valutando la possibilità di rinnovo e sostituzione, anche parziale, delle dotazioni esistenti.

Estendendo inoltre il periodo di utilizzo delle attrezzature possibilmente all’intera stagione non balneare con lo scopo di garantire una migliore risposta ai flussi turistici stagionali.

Gli uffici quindi avvieranno la redazione della documentazione tecnica, per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata vista la scadenza contrattuale il 31 prossimo marzo.

Attualmente nella spiaggia libera attrezzata “Ponente Teiro” è prevista l'apertura invernale per l'esercizio di attività elioterapica, comprensiva dell’installazione di attrezzature ludico-sportive. 

Luciano Parodi

