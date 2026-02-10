Savona, il sindaco Russo firma il provvedimento per riconoscere lo "Ius soli" a 118 bambini nati da genitori stranieri

Il sindaco Marco russo ha firmato il provvedimento per conferire I conferito la cittadinanza onoraria per Ius Soli a 118 bambini nati in città da genitori stranieri regolarmente soggiornanti e residenti. Il provvedimento riguarda i minori nati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

La decisione si inserisce nell'ambito del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e e dà attuazione ad un Ordine del Giorno approvato dall’assemblea cittadina il 30 settembre 2022. In quell’occasione il Consiglio aveva impegnato sindaco e giunta a riprogrammare la cerimonia pubblica di conferimento della cittadinanza onoraria per Ius Soli, recuperando anche le attribuzioni non effettuate negli anni precedenti.

L’istituto della cittadinanza onoraria per Ius Soli è stato introdotto a Savona con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza tra bambini di origine straniera e italiana che nascono, crescono, studiano e vivono sul territorio comunale, contribuendo a rimuovere, sul piano simbolico, gli ostacoli posti dall’attuale legislazione nazionale in materia di cittadinanza. "Al fine di promuovere l'uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia ed a Savona in particolare – scrive il sindaco Russo - contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo, sino al riconoscimento da parte dello Stato della cittadinanza italiana, è stato istituito nella Città di Savona l'istituto della cittadinanza onoraria per “Ius soli”.

I 118 bambini destinatari del riconoscimento risultano nati da genitori cittadini stranieri residenti a Savona.

Ci sarà una cerimonia pubblica durante la quale verrà consegnata ai genitori l’attestazione della cittadinanza onoraria. I nominativi dei bambini saranno infine annotati in un apposito Registro delle cittadinanze onorarie per Ius Soli, custodito presso la Segreteria generale del Comune.