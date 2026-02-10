Cairo, ufficio postale chiuso per oltre un mese per i lavori del "Progetto Polis"

L’ufficio postale di Cairo Montenotte, situato in via Monsignor Bertolotti 2, resterà chiuso al pubblico a partire dal 23 febbraio e fino al 31 marzo per consentire lo svolgimento dei lavori previsti dal “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”. La riapertura è prevista per il 31 marzo, salvo eventuali ritardi legati alle tempistiche della ditta incaricata degli interventi.

Durante tutto il periodo di chiusura, i cittadini potranno continuare a usufruire dei servizi postali rivolgendosi agli uffici delle frazioni e dei comuni limitrofi. In particolare sarà possibile recarsi all’ufficio postale di San Giuseppe di Cairo, in via Indipendenza 12, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione anche l’ufficio di Bragno, in corso Stalingrado 145, operativo il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Saranno inoltre disponibili gli sportelli di Rocchetta Cairo, in via Colletto 37, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, e quello di Carcare, in piazza Cesare Caravadossi, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Quest’ultima sede è dotata anche di sportello ATM utilizzabile 24 ore su 24.

Il "Progetto Polis", promosso da Poste Italiane, mira a trasformare gli uffici postali in punti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di migliorare l’offerta ai cittadini e rafforzare la presenza dei servizi sul territorio.