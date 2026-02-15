Svelata "La Rotonda sul mare", nuovo punto panoramico di Albenga. Tomatis: "Uno spazio per cittadini ed eventi" (FOTO e VIDEO)

È stata inaugurata la nuova zona di accesso al pontile per la pesca e al molo della darsena, un intervento finanziato dalla Regione con 200mila euro provenienti da fondi dedicati al comparto ittico.

L’opera arricchisce il fronte mare cittadino e restituisce alla comunità un’area completamente riqualificata, pensata per la fruizione pubblica.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana, il consigliere regionale Rocco Invernizzi, il sindaco Riccardo Tomatis e l’amministrazione comunale, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

I lavori, particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, hanno riguardato la realizzazione delle palificazioni strutturali che sostengono quella che è già stata ribattezzata “La Rotonda sul mare di Albenga”, destinata a diventare uno dei nuovi punti panoramici e simbolici della città.

L’intervento ha inoltre previsto la pavimentazione dell’area con lo stesso materiale utilizzato nella nuova piazza sul mare, piazza De André, al fine di garantire continuità estetica e armonia architettonica lungo tutto il waterfront. Sono stati inoltre installati arredi urbani e un moderno impianto di illuminazione pubblica, studiati per valorizzare lo spazio anche nelle ore serali.

Il progetto di riqualificazione, firmato dall’architetto Massimiliano Nucera, ha interessato in particolare il tratto antistante la sede della Lega Navale, migliorando l’accessibilità e creando un collegamento naturale tra la passeggiata a mare, il pontile e il molo, con l’obiettivo di rendere l’intera area più funzionale, accogliente e attrattiva.

Il sindaco Tomatis: "Oggi inauguriamo molto più di un semplice tratto di passeggiata: consegniamo alla città un nuovo spazio di aggregazione e socialità, pensato per essere vissuto ogni giorno e per ospitare iniziative ed eventi. Se pensiamo che solo 3 anni fa abbiamo inaugurato Piazza De André ci rendiamo conto che siamo riusciti a restituire alla città uno spazio che prima era poco fruibile".

"Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del nostro litorale e testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso la qualità degli spazi pubblici e la crescita dell’offerta turistica e culturale di Albenga. Voglio ringraziare la Regione che ha finanziato una parte del pontile della pesca e che ci auguriamo possa essere ulteriormente ampliato attraverso la realizzazione di un secondo lotto, il progettista, l’impresa Garofalo, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della passeggiata di accesso al pontile della pesca e al molo della darsena", conclude il primo cittadino.

“Questa infrastruttura – aggiunge l'assessore regionale Piana - rappresenta un punto di riferimento sia per la comunità sia per il comparto della pesca. Non è solo un’opera funzionale al lavoro dei pescatori, ma un intervento che migliora la fruibilità complessiva della Darsena e valorizza uno spazio importante per la città. Il pontile è stato progettato con una duplice finalità: tre quarti degli spazi sono destinati al passeggio e alla fruizione pubblica, mentre la restante parte è riservata alla pesca professionale".

"Particolare attenzione è stata riservata anche all’aspetto sociale dell’opera​, la nuova viabilità di accesso è pensata per essere inclusiva, favorendo l’abbattimento delle barriere architettoniche e garantendo una maggiore accessibilità anche alle persone con difficoltà motorie".

"Sappiamo che permangono alcune criticità tecniche legate alla presenza di massi sotto il pontile, che potrebbero creare difficoltà di attracco per le imbarcazioni da pesca di dimensioni maggiori. Siamo già al lavoro con i tecnici per individuare la soluzione più efficace, con l’obiettivo di intervenire prima dell’avvio della stagione balneare. Il dialogo tra Regione e chi vive il mare ogni giorno è costante e rappresenta il metodo con cui intendiamo affrontare ogni situazione", conclude Piana.

Con questa realizzazione prosegue dunque il programma di riqualificazione del fronte mare volto a offrire a residenti e visitatori nuovi luoghi di incontro, svago e bellezza affacciati sul Mediterraneo.