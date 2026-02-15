Inaugura "La Rotonda sul mare di Albenga": sarà nuovo spazio per eventi e di aggregazione

Appuntamento questo pomeriggio (15 febbraio) alle 17 per l’inaugurazione della nuova passeggiata di accesso al molo della Darsena di Albenga, che promette di diventare uno spazio di aggregazione dove realizzare eventi.

I lavori, divisi in due lotti, sono stati finanziati per circa 600 mila euro grazie a fondi provenienti da risorse del bilancio comunale e fondi ministeriali.

L’intervento di riqualificazione, progettato dall’architetto Massimiliano Nucera, ha visto la realizzazione della pavimentazione del tratto davanti alla Lega Navale, con l’utilizzo dello stesso tipo di materiale della vicina piazza De Andrè, nuove panchine e illuminazione pubblica. L’opera permette la naturale continuazione della passeggiata mare verso il pontile che, dalla base della darsena, si spinge verso il largo per 40 metri ed è funzionale all’attracco di piccole imbarcazioni. Con una struttura portante in acciaio, ha il camminamento in legno con un piano di calpestio di circa 3 metri. Per la realizzazione delle palificazioni che sostengono quella che ormai è stata definita “La Rotonda sul Mare di Albenga”, sono stati svolti interventi particolarmente complessi.

Dopo il taglio del nastro, musica dal vivo a cura del duo Georgia Rose.