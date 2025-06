Finale, vandali in azione nella sede del circolo PD: distrutta la targa

Vandali in azione a Finale Ligure, nel pieno centro di Marina.

Nel mirino stavolta è finita la sede del circolo “Attilio Folco” del Partito Democratico, in vico Gandolino. All'esterno della sede dem è stata infatti distrutta e asportata la targa del locale, inaugurato nel 2018.

Rammarico da parte del segretario cittadino Carlo Decia, che in mattinata ha presentato la questione ai carabinieri della stazione cittadina. “Speriamo si tratti di un atto vandalico senza alcun fine politico o intimidatorio - dice - Certo è che, a pochi giorni dalle votazioni per il referendum, qualche dubbio potrebbe sorgere”.

Solidarietà “al circolo del Finalese, al suo segretario e ai suoi iscritti” è immediatamente giunta dal segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello e dall'intera Federazione provinciale di Savona. “Se qualcuno si illude che gesti come questo possano intimidirci si sbaglia di grosso - scrive il seg etario dem provinciale nella sua nota - Dispiace, questo sì, che qualcuno pensi di contrastare un partito che evidentemente non ama, non con il dibattito e il confronto, ma distruggendo le insegne dei suoi circoli”.