Albenga, giugno mese dedicato allo sport. Il consigliere Feroleto: "Strumento di coesione, integrazione e crescita sociale"

Sono già iniziate con grandissimo successo le iniziative di Albenga Active – June edition.

“L’Amministrazione comunale - afferma il consigliere delegato agli eventi sportivi Emanuele Feroleto - ha sempre creduto nello sport non solo come attività fisica, ma come strumento di coesione, integrazione e crescita sociale, capace di abbattere barriere e favorire rapporti umani autentici. Per questo, il mese di giugno sarà interamente dedicato allo sport, con un ricco programma di eventi che coinvolgerà atleti, appassionati e il territorio stesso”.

Si parte con il Trofeo Città di Albenga che per la prima volta si sta disputando allo stadio "Riva", dove si sfideranno i migliori calciatori dilettantistici della provincia, e con la Fiera dell’Outdoor del weekend del 7 e 8 giugno. “Un evento che - continua Feroleto - oltre a promuovere lo sport, valorizza il nostro territorio, dalle bellezze dell’entroterra fino al mare, attraverso attività legate alla natura e all’avventura”.

Il San Giorgio Sport Show porterà quindi a San Giorgio tutte le società sportive che vorranno farsi conoscere, mentre Dritti all’Isola, manifestazione dedicata al nuoto, celebrerà lo spirito agonistico e il rapporto con l’acqua.

Importante poi il Campionato Nazionale XCO una competizione che vedrà in gara i giovani più promettenti nel mondo della mountain bike.

Si chiuderà poi con "Un Mare di Fitness", evento sempre più apprezzato, dedicato allo sport e al benessere .

“Vorrei ringraziare le associazioni sportive che collaborano a questi eventi, testimoniando il forte legame tra il Comune e le realtà locali. Albenga continua a valorizzare lo sport in tutte le sue forme, rendendolo accessibile, coinvolgente e parte integrante della vita cittadina” conclude il consigliere delegato Feroleto.