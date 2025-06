Alassio, divieto temporaneo di balneazione alla Foce del Rio Cardellino

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha firmato in data odierna un’ordinanza che istituisce un divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare alla foce del Rio Cardellino. Il provvedimento si rende necessario a seguito dei risultati dei controlli effettuati da Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) lo scorso 4 giugno.

Il tratto interessato dal divieto si estende per un totale di 341 metri lineari lungo il litorale. La misura resterà in vigore fino a quando le condizioni delle acque non torneranno conformi agli standard previsti. Sarà Arpal, attraverso nuovi prelievi e analisi, a determinare se la qualità delle acque sarà nuovamente idonea alla balneazione.

Nel caso in cui i prossimi controlli dovessero dare esito positivo, l’ordinanza verrà revocata e l’accesso al mare sarà nuovamente consentito. Tuttavia, per protocollo, il punto verrà sottoposto a un ulteriore monitoraggio dopo circa 15 giorni, per verificare la stabilità dei parametri ambientali.

Provvedimento analogo è stato messo in atto anche ad Albenga con il divieto di balneazione in regione Avarenna.