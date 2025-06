Valori nella norma dalle analisi Arpal, ad Alassio torna liberamente balneabile il mare alla foce del Rio Cardellino

A seguito delle più recenti analisi effettuate in mare da Arpal, nella mattinata di oggi, è stato revocato il divieto di balneazione alla foce del Rio Cardellino, nel comune di Alassio.

Il provvedimento, emesso nei giorni scorsi, si era reso necessario a causa del superamento dei parametri normativi rilevato durante i controlli di routine. Pertanto, la balneazione è nuovamente consentita.

Il sindaco Melgrati intanto coglie l'occasione per chiedere collaborazione nel mantenimento delle condizioni di balneabilità: "Raccomando fortemente ai concessionari delle spiagge, in particolare a quelli che operano in prossimità della foce dei rii cittadini, di mantenere costantemente sgombri i canali che sfociano in mare, al fine di prevenire la formazione di ostruzioni o dighe artificiali che possono compromettere il corretto deflusso delle acque e contribuire a situazioni di inquinamento, come quella recentemente verificatasi.

"Inoltre - conclude il primo cittadino -, rammento il divieto assoluto di collocare attrezzature, strutture o altri materiali all’interno dei rii, in quanto tali interventi possono ostacolare il flusso naturale delle acque e aggravare il rischio di contaminazione".