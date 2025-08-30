Litiga con il cugino e aggredisce gli agenti scalciando e tentando di morderli: disposto il divieto di dimora in provincia

Litiga con il cugino e poi aggredisce gli agenti.

Momenti concitati, ieri sera, nelle prime battute della manifestazione "Savona Street fest".

Il personale della polizia locale impegnato nell'evento, é stato richiamato dagli addetti della sicurezza per due soggetti che litigavano.

Gli operatori, una volta raggiunti i due contendenti, li notavano coperti di sangue e tentavano quindi di separarli per evitare conseguenze peggiori.

Tuttavia, uno dei due, anziché calmarsi, si scagliava contro gli agenti, scalciando e tentando di morderli. Ammanettato dal personale della polizia locale e posizionato sul veicolo di servizio, ha proseguito a dare in escandescenze, scalciando nell'abitacolo nel tentativo di danneggiarlo. Condotto al comando di Via Romagnoli e sentito il Pubblico Ministero di turno Luca Traversa, il soggetto é stato arrestato.

A riportare lesioni sono stati un agente della polizia locale ed un carabiniere, visitati nel pronto soccorso del San Paolo.

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima in Tribunale a Savona: l'arresto é stato convalidato ed il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia di Savona, condannandolo a sette mesi di reclusione con sospensione pena. Si tratta di un ragazzo di nazionalità italiana con precedenti di polizia.