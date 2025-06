A Stellanello la presentazione del libro “Don Pietro Enrico”: il sacrificio di un parroco nella furia della guerra

Verrà presentato domenica 15 giugno alle ore 15:00, presso l’area manifestazioni di Stellanello (con eventuale spostamento nella Sala Comunale in caso di maltempo), il libro Don Pietro Enrico (1911–1944), scritto da Giampaolo Usanna ed edito da Edizioni Delfino Moro di Albenga. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Pro Loco di Stellanello e il Comune.

Il volume, dedicato alla figura di Don Pietro Enrico, parroco della frazione San Lorenzo di Stellanello, restituisce memoria e dignità a una delle vittime più luminose dell’orrore bellico che ha segnato la valle Merula durante la Seconda guerra mondiale. Originario di Bossoleto, frazione di Villanova, Don Pietro fu brutalmente ucciso il 19 giugno 1944, a soli 33 anni, per essersi rifiutato di abbandonare la sua comunità e per aver offerto protezione ai partigiani.

Come ricorda il sottotitolo dell’opera – Come colui che donò la sua vita per la salvezza di noi tutti, egli non esitò di seguirne l’esempio – il libro racconta non solo i fatti storici, ma anche il profondo spirito di fede e di sacrificio che animò Don Pietro fino all’ultimo istante. Arrestato al termine della Messa e accusato di favoreggiamento, il parroco venne sottoposto a torture e maltrattamenti. Percorso a piedi tra insulti e violenze lungo le impervie montagne tra la Val Merula e la Val Steria, fu infine condotto alla località Molino del Fico, a San Bartolomeo al Mare, dove trovò la morte.

Secondo le testimonianze raccolte, Don Pietro comprese la volontà delle truppe di giustiziare i civili rastrellati. Per questo si offrì in cambio della loro salvezza, accettando consapevolmente il martirio. Un gesto estremo che lo ha reso simbolo di eroismo cristiano e umano.

Durante la presentazione interverranno l’autore Giampaolo Usanna e il professor Gianni Ballabio, per approfondire i contenuti storici e spirituali di un’opera che vuole essere non solo ricordo, ma anche monito e insegnamento.