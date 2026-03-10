Albenga piange Alfio Nicolosi, ex comandante della polizia locale: aveva 77 anni

La città di Albenga dice addio a Alfio Nicolosi, scomparso all’età di 77 anni all’Ospedale Santa Corona. Per decenni è stato tra i volti più noti della polizia locale ingauna, arrivando a ricoprire il ruolo di comandante.

Entrato nel corpo giovanissimo, ha trascorso tutta la carriera come vigile urbano nella città delle Torri, ricoprendo nel tempo diversi incarichi fino a diventare prima vicecomandante e poi comandante del corpo. Ruoli svolti con senso del dovere, determinazione e grande attaccamento al servizio.

Lascia la moglie Titti, i figli Silvia e Sergio, la nuora Daniela, i nipoti Lorenzo ed Elisa e i fratelli Franco, Giuseppe, Mimmo, Natalino e Mario.

I funerali saranno celebrati domani (11 marzo) alle 10.30 nella parrocchia del Sacro Cuore, ad Albenga. Il rosario sarà recitato invece oggi alle 18 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona.