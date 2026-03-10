 / Cronaca

Albenga piange Alfio Nicolosi, ex comandante della polizia locale: aveva 77 anni

I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella parrocchia del Sacro Cuore, ad Albenga

La città di Albenga dice addio a Alfio Nicolosi, scomparso all’età di 77 anni all’Ospedale Santa Corona. Per decenni è stato tra i volti più noti della polizia locale ingauna, arrivando a ricoprire il ruolo di comandante.

Entrato nel corpo giovanissimo, ha trascorso tutta la carriera come vigile urbano nella città delle Torri, ricoprendo nel tempo diversi incarichi fino a diventare prima vicecomandante e poi comandante del corpo. Ruoli svolti con senso del dovere, determinazione e grande attaccamento al servizio.

Lascia la moglie Titti, i figli Silvia e Sergio, la nuora Daniela, i nipoti Lorenzo ed Elisa e i fratelli Franco, Giuseppe, Mimmo, Natalino e Mario.

I funerali saranno celebrati domani (11 marzo) alle 10.30 nella parrocchia del Sacro Cuore, ad Albenga. Il rosario sarà recitato invece oggi alle 18 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona.

Maria Gramaglia

