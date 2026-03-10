 / Cronaca

Albenga, chiusa per 10 giorni sala scommesse, abituale ritrovo di pregiudicati

Le segnalazioni dei cittadini confermate da controlli mirati delle forze dell’ordine

Il Questore di Savona ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza della sala scommesse PlanetWin365 di Albenga per la raccolta di scommesse e la gestione e detenzione di videolottery. 

Il provvedimento è stato proposto dal Comando Polizia Locale di Albenga, che ha segnalato le numerose lamentele pervenute da parte dei cittadini residenti nella zona, i quali indicano alcuni punti di via Carloforte come luoghi di ritrovo di soggetti pregiudicati, in prevalenza stranieri, dediti al traffico di stupefacenti e all’abuso di alcol che, arrecando disturbo alla quiete pubblica, trasmettono un senso di insicurezza generale, limitando persino la normale fruibilità degli spazi pubblici.

Tali segnalazioni sono state confermate anche da mirati controlli da parte del Commissariato di Polizia di Stato di Alassio, del Comando Compagnia Carabinieri di Albenga e della Polizia Locale, e hanno permesso di accertare l’assidua presenza nella sala scommesse di persone gravate da precedenti di polizia, in particolare in materia di droga.

Sulla base degli elementi emersi, il Questore ha quindi emesso il decreto di sospensione della licenza, misura che ha finalità esclusivamente preventiva e mira a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica è avvenuta nella mattinata odierna a cura del Comando Polizia Locale di Albenga.

