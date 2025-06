Bacigalupo per la Festa islamica, l'Anpi: "Questione di inclusione e rispetto, esercitato un diritto garantito dalla Costituzione"

Dopo quella dell'assessore allo Sport Francesco Rossello, arriva un'altra presa di posizione nella medesima direzione circa lo svolgimento della Festa del Sacrificio della comunità musulmana allo stadio "Bacigalupo".

E' quella della segreteria provinciale dell'Anpi, che si scaglia anzitutto contro la nota della Lega che criticava aspramente la concessione dell'impianto sportivo per tale uso: "Le dichiarazioni fatte sono profondamente sbagliate e offensive, non solo nei confronti della comunità Islamica savonese ma anche nei confronti di tanti savonesi, che pensano ed agiscono ogni giorno per favorire l'inclusione sociale ed il rispetto per il prossimo" si legge.

"Nel nostro Paese, grazie alla nostra Costituzione, vi sono dei principi fondamentali dove gli uomini e le donne sono uguali e aventi gli stessi diritti, senza distinzione di razza, sesso e religione - continuano - ed è garantito il diritto di poter professare liberamente la propria fede religiosa e di poterlo fare in forma associativa, oltre che individuale, ed anche in luogo pubblico".

I membri della segreteria provinciale Anpi si dicono quindi "basiti dai concetti espressi dalla Lega. Idee fasciste, razziste e allarmiste", definendo la nota del Carroccio più finalizzata a disporre "un attacco politico al sindaco di Savona" piuttosto che a "favorire la multiculturalità, l'integrazione e la convivenza civile e pacifica tra le persone".

"La nostra solidarietà va alla Comunità Islamica, che ieri ha celebrato il Giorno del Sacrificio, nel quale viene ricordato il sacrificio di Abramo patriarca dell'Ebraismo, del Cristianesimo e dell'Islam" concludono.