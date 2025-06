Da area di abbandono a risorsa turistica: a Roccavignale si inaugura l'Altalena Gigante e si prepara la Zip Line

Da problema a risorsa turistica. Così il Comune di Roccavignale ha trasformato un'area precedentemente segnata dall'abbandono di rifiuti in un polo di attrazione per visitatori di cui l'ultimo tassello è la nuova Altalena Gigante.

Un'opera alta sei metri e pesante venti quintali, realizzata con legno di castagno della Val Bormida che sarà inaugurata nel pomeriggio di oggi (7 giugno, ndr) alle ore 19, al "Giro Grande".

E' il sindaco Amedeo Fracchia a ripercorrere le tappe di questa metamorfosi, ricordando come nel 2015 l'abbandono di materassi e pneumatici nella località osse una piaga. La decisione di non limitarsi a pulire, ma di valorizzare l'area, ha dato il via a un'avventura che ha visto la collaborazione inaspettata con figure di spicco. "Ricordo ancora con grande emozione quando il noto designer Chris Bangle venne in consiglio comunale a Roccavignale per decidere il colore della Panchina Gigante", racconta Fracchia.

La Panchina Gigante, inaugurata il 2 maggio 2016, ha segnato l'inizio di questo progetto. A seguire, sono stati realizzati un'area barbecue e un'area giochi. L'iniziativa ha poi visto l'aggiunta del Cuore Gigante e, durante il periodo Covid, un chiosco bar che nel 2024 si è trasformato in un vero e proprio punto di riferimento turistico per l'alta valle. Più recentemente, è stata installata la Finestra Gigante, che offre una vista panoramica sull'intera Val Bormida.

L'Altalena Gigante non è solo un nuovo elemento di richiamo, ma anche un simbolo e un "anticipo" di ciò che accadrà a breve a Roccavignale: la realizzazione di una Zip Line. "Proprio nei giorni scorsi è arrivato il decreto della Regione di 500.000 euro per il finanziamento dell’opera", annuncia con soddisfazione il sindaco.

L'evento di inaugurazione dell'Altalena Gigante è promosso anche dalla Fondazione De Mari, conferendo ulteriore prestigio al progetto. Dopo la cerimonia, la serata proseguirà con musica e intrattenimento per tutte le età, promettendo un evento da non perdere per la comunità e i visitatori.