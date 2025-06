Giovanni Bauckneht riconfermato presidente di Assonautica Savona

Nella giornata di domenica 8 giugno si sono tenute, presso la sede di Savona in Lungomare Matteotti 1, le elezioni per il rinnovo delle cariche societarie di Assonautica per il quadriennio 2025-2029.

Giovanni Bauckneht è stato riconfermato alla guida dell’associazione con 189 voti. Sono stati eletti come consiglieri, in ordine alfabetico: Enrico Castellaro, Angelo Mellonio, Mauro Moncada, Roberto Valente e Gianmario Vitali. Hanno partecipato al voto 245 soci.

Giovanni Bauckneht ha così commentato in una comunicazione ai soci: "Il risultato di questa tornata elettorale, con la riconferma di quasi tutto il direttivo, è la testimonianza che il lavoro fin qui svolto è stato apprezzato dalla maggioranza dei Soci. Questa risposta plebiscitaria ci carica di una responsabilità che ci impegnerà nelle numerose sfide del prossimo futuro. Vi prometto che non ci risparmieremo e faremo tutto il possibile per mantenere viva e sana la nostra associazione. Le scelte che il Direttivo ha fatto in questi tre anni sono scaturite anche grazie al confronto dialettico con i Soci, che hanno frequentato con assiduità la sede. Mentre accolgo con grande piacere i due nuovi Soci che entrano nel direttivo, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato fiducia. Un ringraziamento lo rivolgo anche a quei Soci che si sono messi in gioco, offrendosi come candidati al Direttivo e alla Presidenza".