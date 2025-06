Albenga, il sindaco Tomatis incontra il nuovo presidente della Lega Navale e una delegazione del direttivo

Nella giornata di mercoledì 11 giugno, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha incontrato il nuovo presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga, avvocato Massimo De Palo, eletto lo scorso 3 maggio, insieme a una rappresentanza del direttivo.

L’incontro, improntato al dialogo e al confronto costruttivo, ha toccato diverse tematiche di rilievo. Tra queste, gli interventi lungo la passeggiata antistante la darsena — positivamente accolti dalla Lega Navale — e le criticità connesse all’insabbiamento del bacino, che ostacolano l’uscita delle imbarcazioni.

L’avvocato De Palo ha dichiarato: “Questo incontro con il Sindaco è stato utile per individuare congiuntamente — tra Comune e Lega Navale — possibili soluzioni che consentano ai nostri soci di tornare a utilizzare le proprie imbarcazioni e risolvere le difficoltà che si sono presentate negli ultimi tempi. Siamo aperti al dialogo e al confronto per proseguire una collaborazione proficua con l’amministrazione comunale.”

Il sindaco Tomatis ha aggiunto: “Desidero ricordare Luciano Parezzan, ultimo presidente della Lega Navale prematuramente scomparso, e ringrazio il neoeletto Presidente De Palo per la visita in Comune. Siamo pienamente consapevoli della situazione determinata dalle correnti marine, che hanno causato un progressivo allargamento delle spiagge lungo il nostro litorale, ma anche l’insabbiamento della darsena. Il confronto e il dialogo rappresentano strumenti fondamentali per giungere a soluzioni condivise.”

La composizione del Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga è così strutturata: alla guida dell’associazione, nel ruolo di Presidente, troviamo l’avvocato Massimo De Palo. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri Roberto Barbieri, Matteo Canetto, Marco Comparini, Antonello Enrico, Nunzio Sassanelli, Massimo Scalvini, Alberto Vairo, Sergio Zunino, Roberto Barbero, Vittorio Garino e Walter Spinaci. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da Mauro Ghisalberti, Carlo Alberto e Paolo Brigante, mentre il Collegio dei Probiviri è composto da Luigi Cioli, Paolo Goso e Claudio Bonanato.