Cairo, partiti i lavori per il ripristino delle strade dopo la posa della fibra ottica

Da ieri, lunedì 11 giugno, sono ufficialmente iniziati a Cairo Montenotte i lavori di ripristino definitivo delle manomissioni stradali causate dagli interventi di posa dei cavidotti per la fibra ottica effettuati nei mesi scorsi. Si tratta di un’operazione molto attesa dalla cittadinanza, volta a sistemare in modo permanente le carreggiate interessate dai lavori, che avevano generato non pochi disagi in termini di viabilità e sicurezza.

L’intervento avrà una durata stimata tra i 15 e i 20 giorni e sarà svolto in maniera progressiva, interessando tutte le vie che sono state oggetto delle precedenti lavorazioni. L’obiettivo è chiaro: riportare le strade a condizioni decorose e funzionali, eliminando le criticità che da tempo venivano segnalate da residenti e automobilisti.

Il Comune invita la cittadinanza alla collaborazione e alla pazienza: eventuali rallentamenti alla circolazione saranno inevitabili, ma rappresentano un passaggio necessario per restituire finalmente decoro e sicurezza alla viabilità cittadina. "Ci scusiamo fin da ora per i possibili inconvenienti – dichiara l’amministrazione Lambertini – ma questi interventi sono indispensabili per porre rimedio a una situazione che da troppo tempo genera malumori e disservizi. Il nostro obiettivo è garantire strade più sicure, decorose e vivibili per tutti".