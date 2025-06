"Luoghi del Cuore": oltre 2600 voti per il Santuario dell’Eremita, ora può accedere al bando per i contributi

Con 2637 voti, il Santuario dell’Eremita si è posizionato 210° a livello nazionale, 17° in Liguria e 2° in provincia di Savona nella classifica finale del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Il risultato è stato accolto con entusiasmo dall’Associazione per il Restauro, la Promozione e la Valorizzazione dei Beni Artistici e Naturali di Mallare, che sottolinea l’importanza del traguardo raggiunto: superata la soglia dei 2.500 voti, sarà ora possibile partecipare al bando FAI — aperto da oggi fino all’11 settembre — per accedere a contributi destinati a progetti di restauro e valorizzazione culturale.

L’associazione ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa: “Grazie di cuore a chi ha firmato e a chi si è impegnato nella raccolta firme. Questo riconoscimento è la testimonianza dell’affetto e del valore che il Santuario rappresenta per l’intera comunità”.