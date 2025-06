Posa dell'ultima campata del ponte Italia '61 a Cairo: lunedì 16 giugno chiusa via Sanguinetti

Lunedì 16 giugno, a partire dalle ore 9.00 e fino al termine dei lavori, via Adolfo Sanguinetti a Cairo Montenotte sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario di via della Repubblica e il Ponte Stiaccini.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione, sottolineando l’importanza strategica dell’intervento: si procederà infatti al trasporto e al posizionamento dell’ultima campata del nuovo Ponte Italia '61, un’operazione cruciale che segna una tappa decisiva verso la piena riapertura dell'infrastruttura.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, è stata predisposta una modifica temporanea alla viabilità. I veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate provenienti da Savona dovranno proseguire lungo la SS29 in direzione Rocchetta, per poi rientrare verso il centro. Chi arriva da Acqui Terme potrà invece accedere normalmente da corso XXV Aprile.

L’amministrazione invita i cittadini a consultare l’ordinanza completa disponibile online per tutti i dettagli sui percorsi alternativi e le limitazioni in vigore nella giornata di lunedì.

«Ci scusiamo per il temporaneo disagio – ha dichiarato Ghione – ma siamo ormai arrivati agli ultimi e fondamentali passaggi per restituire alla città il nuovo ponte, un’opera attesa e strategica per la viabilità cittadina».