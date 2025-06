Stella, pronto ad arrivare un nuovo Postamat. Castellini: "Una richiesta che abbiamo inoltrato con insistenza e che finalmente si concretizza"

"Sappiamo quanto fosse importante per molti di voi avere a disposizione un ulteriore punto prelievo, specialmente per chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali o per chi semplicemente preferisce la comodità di un servizio 'sotto casa' - continua Castellini - A nome dell'intera Amministrazione Comunale, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all'Amministrazione Provinciale di Poste Italiane per aver ascoltato le nostre reiterate richieste e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze della nostra cittadinanza. La loro collaborazione è stata fondamentale per raggiungere questo importante obiettivo".

"Non possiamo, inoltre, non cogliere l'occasione per ringraziare di cuore tutti i front officer che quotidianamente svolgono il loro prezioso lavoro presso i due uffici postali presenti sul nostro territorio. Sono il volto di Poste Italiane per tanti di noi, e la loro dedizione, la loro cortesia e la loro professionalità sono un punto di riferimento insostituibile per la gestione delle nostre piccole e grandi necessità quotidiane - conclude il Sindaco - Questa nuova installazione è un piccolo, ma significativo passo avanti per rendere Stella sempre più accogliente e funzionale per tutti. Continueremo a lavorare per garantire servizi efficienti e accessibili, nell'interesse di tutta la nostra comunità".