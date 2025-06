Sp 51, lavori di consolidamento al ponte di Acquafredda, limitazioni al traffico dal 16 giugno al 7 luglio

La Sp 51, nel tratto al km 2+796 nel territorio comunale di Millesimo, sarà interessata da modifiche temporanee alla viabilità a causa di lavori di consolidamento del ponte situato in località Acquafredda. Gli interventi, programmati per garantire la sicurezza e la durabilità dell’infrastruttura, si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 16 giugno e domenica 7 luglio.

Durante l’esecuzione dei lavori, nei giorni feriali – da lunedì a venerdì – la strada verrà chiusa al traffico dalle ore 13:00 alle 17:00, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e il trasporto pubblico locale, ai quali sarà sempre garantito il passaggio. Nelle restanti fasce orarie della giornata, ovvero dalle 00:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 24:00, sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo, che permetterà il transito dei veicoli in modo ordinato e sicuro.

Nel fine settimana, cioè il sabato e la domenica, non è prevista la sospensione totale della circolazione: per tutta la giornata sarà attivo il senso unico alternato con impianto semaforico, senza interruzioni.

Si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea installata in prossimità del cantiere e a seguire le indicazioni fornite sul posto. La collaborazione di tutti è fondamentale per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.