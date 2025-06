Tpl Linea: nuovo capolinea ad Arnasco per la linea 74

Tpl Linea informa che, a partire da lunedì 16 giugno, il capolinea della linea 74 Albenga – Cisano sul Neva (località Cenesi) sarà trasferito in Comune di Arnasco, Frazione Bezzo, lungo la Strada Provinciale 19, al chilometro 5+900 circa. La modifica, richiesta dall’Amministrazione Comunale di Arnasco, è finalizzata a migliorare il collegamento con l’area, ampliando il servizio di trasporto con autobus e offrendo una nuova fermata che diventerà un punto di riferimento per i residenti. Inoltre, la nuova fermata di località Bezzo sarà servita anche dalla linea 73 Albenga – Onzo, in direzione mare – monti, potenziando così l’accessibilità e garantendo maggiori opportunità di spostamento.

«L’adeguamento nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla collaborazione continua con le amministrazioni locali – dichiara Giampaolo Rosso, Direttore Generale di Tpl Linea. - Il nostro impegno è garantire collegamenti sempre più funzionali e accessibili, migliorando l’offerta del servizio per le comunità che serviamo ogni giorno.»

Per garantire un servizio più capillare, le corse della linea 74 saranno prolungate dall’attuale capolinea di località Cenesi fino al nuovo capolinea di Arnasco. Lungo il percorso, la linea effettuerà inoltre fermate già operative nei pressi della Chiesa di Frazione Bezzo, attualmente servite dalla linea 73.

"Ringrazio Tpl Linea per aver accolto con attenzione e disponibilità la proposta dell’amico e Consigliere comunale di Albenga, Guido Lugani, un’iniziativa che va nella direzione della valorizzazione concreta del nostro entroterra - dichiara Matteo Mirone, Sindaco di Arnasco e Consigliere Provinciale -. Arnasco potrà contare su diverse corse giornaliere aggiuntive, senza alcun costo per i cittadini, offrendo anzi una nuova opportunità di collegamento che sarà particolarmente utile ai tanti turisti stranieri che scelgono le nostre colline per le vacanze o che possiedono qui una casa. Questo potenziamento del servizio sarà inoltre molto utile anche per i tanti anziani del territorio, che potranno contare su un’alternativa comoda e sicura per i propri spostamenti. Questa è la strada giusta per promuovere lo sviluppo sostenibile della nostra Valle Ingauna. Questa iniziativa dimostra l’ottima sinergia tra Comune, Provincia e Tpl: una collaborazione efficace che produce risultati concreti per il territorio e per i cittadini.”

"Comunicare in modo sempre più sinergico Albenga e il suo entroterra rappresenta un obiettivo fondamentale, che dobbiamo perseguire con determinazione per attrarre un turismo sempre più diffuso e internazionale -. ha detto Guido Lugani, Consigliere comunale di Albenga -. In questo senso, desidero ringraziare Tpl Linea per l’ascolto dimostrato e per la tempestiva soluzione messa in atto, che va proprio nella direzione di un potenziamento dell'accessibilità e della connessione tra costa ed entroterra."

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito tpllinea.it o contattare il servizio clienti Tpl Linea.