Isola Gallinara aperta a tutti: Wwf chiede chiarezza e garanzie sulla sua tutela

Dopo le recenti dichiarazioni del presidente Marco Bucci, in occasione della sua visita ad Albenga lo scorso 14 giugno, circa l’intenzione di Regione e Comune di Albenga di rendere visitabile l’Isola Gallinara da parte di cittadini e turisti, il Wwf Savona lancia un appello: “Vogliamo chiarezza e garanzie concrete dalle Amministrazioni su tutela, conservazione e rispetto delle norme ambientali”.

L’Isola Gallinara è un Parco Naturale Regionale istituito con la legge regionale n. 11/1989. La normativa prevede misure stringenti per la conservazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale. Oltre a essere una Zona Speciale di Conservazione (Zsc), l’isola ospita habitat delicati, come la prateria di Posidonia nei suoi fondali e specie vegetali rare, come la Campanula sabatia.

Il Wwf ricorda che la legge vieta nuove costruzioni, modifiche a sentieri, movimenti di terreno, introduzione di specie aliene, accensione di fuochi, e stabilisce severe limitazioni alla presenza umana durante i mesi primaverili, periodo sensibile per la fauna.

I piani di gestione attualmente in fase di adozione, approvati dal Comune di Albenga nel novembre 2023, segnalano un rischio elevato legato a un’eventuale apertura turistica. I pericoli includono inquinamento, dispersione di rifiuti, impatti sulla fauna e sulla vegetazione, e pressioni legate a ristrutturazioni edilizie.

Il Wwf Savona chiede quindi accessi regolati, visite a numero chiuso e attività compatibili con le finalità scientifiche, culturali e didattiche previste dalla legge. “La priorità deve restare la conservazione dell’isola, un bene naturale e storico di eccezionale valore”, dicono.