"Cinghiali vicino ai cassonetti dell’umido: cosa accadrà con oltre trenta mastelli in strada?" (VIDEO)

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Filmato alle ore 00:09 del 17 giugno: cinghiali vicino ai cassonetti dell’umido in via Pippo Garibaldi. Ve lo immaginate cosa accadrà quando verranno esposti oltre trenta mastelli contenenti rifiuti organici compostabili?”

“Potrebbe diventare pericoloso anche solo andare a riporli: non sarebbe la prima volta che un cinghiale attacca una persona per quello che, per noi, sono rifiuti, ma per loro rappresenta cibo. Per favore, qualcuno fermi questa pazzia”.