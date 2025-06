Mattia Minuto entra nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il Comune di Savona

Questa mattina il sindaco di Savona Marco Russo ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Sisto il neo commissario dell'Authority Portuale di Genova-Savona-Vado, Matteo Paroli, incontro che è poi proseguito con i sindaci del Tavolo del Porto: Fabio Gilardi, sindaco di Vado; Nicola Isetta, sindaco di Quiliano; Maurizio Garbarini sindaco di Albisola Superiore e Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la compattezza territoriale come valore aggiunto, e sono state toccate tutte le tematiche attinenti allo sviluppo del sistema portuale e del ruolo degli scali di Savona e Vado all’interno di tale sistema, ma anche l’importanza di una corretta interazione tra porto e città, per la quale sono in corso numerosi progetti. Vi è stata ampia condivisione sulla necessità di avviare una stretta collaborazione.

A seguito dell'incontro, il sindaco di Savona ha proceduto con la nomina del rappresentante del Comune di Savona nel Comitato di Gestione: si tratta di Mattia Minuto, dirigente dell'Unione Industriali della provincia di Savona, nome individuato da tempo a seguito di un'ampia condivisione con l’intero sistema portuale savonese.

“Come ho già avuto modo di spiegare – ha detto il sindaco Russo – abbiamo espresso il nome del rappresentante del nostro territorio nel momento in cui si è insediato il nuovo commissario e presidente in pectore dell'Autorità Portuale. Dunque questa mattina, a seguito dell’incontro con il dott. Paroli ho inviato la comunicazione di nomina, coordinandomi, per la tempistica, con la sindaca di Genova Silvia Salis che ho avuto modo di sentire nei giorni scorsi. Ora il board è perfezionato e potrà consentire al nuovo commissario di lavorare nella pienezza degli strumenti operativi”.

Sull'incontro il sindaco Russo ha precisato: “E' stato un incontro molto positivo durante il quale abbiamo parlato delle specificità e delle esigenze del porto di Savona e Vado e si è convenuto sull'importanza della collaborazione tra Amministrazioni comunali e Autorità portuale nell'ottica di uno sviluppo armonico”.