Rifiuti abbandonati a Savona: da inizio anno 37 persone denunciate e tre mezzi sequestrati dalla Polizia Locale

Il nucleo di Polizia edilizia e ambientale della Polizia locale di Savonaha denunciato all’autorità giudiziaria 37 persone dall’inizio dell’anno per abbandono o gestione illecita di rifiuti. Gli interventi sono stati eseguiti sia su segnalazione di cittadini sia su iniziativa propria della locale. Nell’ambito delle indagini, sono stati sequestrati tre autocarri utilizzati per il trasporto illegale degli stessi rifiuti.

In dieci casi, grazie alla verifica tecnica di Arpal, è stato possibile concludere il procedimento penale in via amministrativa: dieci persone hanno ammesso la responsabilità e versato complessivamente 61.000 euro.

Il nucleo della locale ha inoltre e identificato 32 persone che hanno abbandonato o smaltito in modo scorretto i rifiuti urbani.

Le attività, che proseguiranno, rientrano nell’azione della Polizia municipale di contrasto al degrado urbano e tutela dell'ambiente.