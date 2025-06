Elva si mostra al mondo nella rete delle Smart Land: un modello replicabile per i Comuni che guardano al futuro

Un territorio non diventa "smart" premendo un pulsante, ma attraverso un percorso costruito per tappe, che nasce dalla visione e si alimenta con azioni concrete. Lo dimostra il Comune di Elva, una delle perle più autentiche della Valle Maira, che ha scelto di iniziare la sua trasformazione digitale aderendo al progetto iGate di Tecno World Group. Un gesto che non è solo simbolico: è il primo passo verso una strategia strutturata per portare nei borghi ciò che altrove chiamiamo "innovazione", ma che qui si traduce in connessione, servizio e valorizzazione.

Elva, uno scenario concreto di Smart Area nelle terre alte

Nel cuore della borgata Serre, sopra l’edificio comunale, una webcam 4K di ultima generazione — capace di offrire una visuale a 360° e monitorare il territorio in tempo reale — ha iniziato a raccontare il panorama di Elva al mondo intero. Non è un’operazione turistica, o almeno non solo. È un gesto infrastrutturale, che crea presidio visivo, consente applicazioni per la protezione civile, supporta il monitoraggio ambientale e fornisce dati per decisioni intelligenti.

La webcam live , inserita all’interno della rete iGate (scarica l’app qui https://qrcode.i-gate.it/app.php ), rappresenta un nodo tecnologico all’interno di una rete più ampia di Smart Area che si sta costruendo in Piemonte e in Italia. Una visione chiara: portare nei territori una tecnologia leggera, non invasiva, utile e personalizzabile. In breve: progettare innovazione partendo dalle reali esigenze delle comunità locali.



Un modello che parla agli amministratori locali

L’operazione realizzata a Elva rappresenta un esempio di come un’amministrazione comunale possa scegliere di affrontare il tema della digitalizzazione in modo sostenibile, compatibile con l’ambiente e soprattutto a misura di borgo oltre che a dare “pronti via “ una visibilità globale al luogo. A fare la differenza è stata la volontà di inserire la tecnologia all’interno di un disegno organico: comunicazione con i cittadini, valorizzazione turistica, sicurezza del territorio, accesso ai servizi smart.

Il modello è replicabile. Ogni amministrazione può valutare i propri punti di partenza e, attraverso le tecnologie modulari e adattabili al concetto SMART di di cui TecnoWorld è ambasciatrice grazie alle soluzioni variegate tra cui le aree smart installate nei centri storici, nelle borgate, lungo le piste ciclabili o nelle piazze. Isole Smart aggregative , ricche di servizi , divenute canali preferenziali per comunicare con i turisti e cittadini che non solo informano, ma generano benessere digitale e coesione.

Perché partire da una webcam live può cambiare il volto di un territorio

Non è l’oggetto tecnologico in sé, ma l’ecosistema che si costruisce intorno ad esso a fare la differenza. Da una webcam si può partire per attivare servizi informativi multilingua, sistemi di allerta meteo, streaming eventi, comunicazioni dirette con cittadini e turisti, videosorveglianza smart, fino alla raccolta e valorizzazione dei dati territoriali.

È così che un borgo come Elva diventa parte di una rete. È così che i piccoli comuni possono parlare con una sola voce, condividere strumenti e diventare attrattori di risorse, bandi, flussi turistici.

I fondi per la digitalizzazione esistono. Le soluzioni anche. Manca spesso solo il primo passo. Il progetto iGate di TecnoWorld

www.i-gate.it/streaming.php non è un prodotto da installare, ma una visione da condividere. E come dimostra Elva, anche un Comune di poche decine di residenti può essere un faro per il futuro.

Per informazioni:



TECNO WORLD GROUP S.R.L.

Via della Magnina, 1 - 12100 Madonna dell'Olmo, Cuneo (CN)

https://tecnoworldgroup.it/contatti.php

info@tecnoworldgroup.it

(+39) 0171 680814