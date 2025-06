Una raccolta fondi per aiutare Max e Alaska, due cuccioloni da salvare

Max e Alaska sono due cuccioloni di circa undici mesi, probabilmente incrociati maremmani. La loro storia è iniziata grazie al gesto generoso di una persona che li ha accolti per sottrarli a una situazione difficile. Purtroppo, le loro condizioni di salute si sono rivelate più gravi del previsto, rendendo necessario l’intervento della Lida Sezione Valbormida.

Oggi si trovano presso la Pensione Bendicò di Serena Bruzzo, dove ricevono cure specifiche contro la leishmaniosi. Max ha già concluso il primo ciclo di terapia con Milteforan, mentre Alaska inizierà a breve il trattamento. Entrambi sono ancora molto magri, con il pelo diradato e segnato dalla malattia. Max ha perso la vista da un occhio, mentre l’altro resta sotto osservazione. Nonostante tutto, stanno rispondendo positivamente alle cure e mostrano piccoli, ma incoraggianti miglioramenti.

A causa della loro fragilità, sono stati affettuosamente soprannominati “i cartoccetti”. Il loro sguardo, però, è ancora dolce e fiducioso, e lascia intravedere una forza interiore che commuove.

È stato realizzato un video che documenta la loro attuale condizione. Guardarlo aiuta a comprendere non solo la gravità della situazione, ma anche la dolcezza e la bellezza che Max e Alaska riescono a trasmettere.

In questo momento, è fondamentale raccogliere fondi per garantire loro cure veterinarie, un alloggio sicuro e un’alimentazione adeguata. L’obiettivo è restituire loro salute e forza, affinché possano finalmente trovare una famiglia che li ami per sempre.

Chi desidera contribuire può farlo tramite PayPal, inviando un’offerta a uno dei seguenti indirizzi email: serenabruzzo@gmail.com, lida.valbormida@gmail.com o sulletraccedidiuk@libero.it. In alternativa, è possibile effettuare donazioni in contanti presso il gattile di Bragno. Per qualsiasi informazione o per offrire un aiuto diretto, si possono contattare Serena al 347 9637079 oppure Ambra al 340 8662071.

Le emergenze sul territorio sono sempre più frequenti e spesso difficili da gestire. Per questo, ogni gesto conta. Ogni condivisione, ogni offerta può davvero fare la differenza.