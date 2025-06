Raccolta differenziata e tariffe a Savona, un lettore: “Non ascoltano le critiche, servizio scadente e costi in aumento”

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Si nota sempre più chiaramente, sia da parte del Comune – nella persona del sindaco e degli assessori – sia da parte dell’azienda Sea-s, la volontà ostinata di non ascoltare le critiche dei cittadini riguardo al sistema di raccolta differenziata, articolato in tre modalità: cassonetti intelligenti, contenitori condominiali e mastelli personali. Nonostante le evidenti problematiche, si continuano a mantenere gli stessi parametri e le stesse quote di pagamento per un servizio giudicato pessimo, con aumenti annuali e perfino retroattivi, arrivando persino a eliminare il modello F24 dal sistema di riscossione".

"Poi le stesse persone, verranno a chiedere ai cittadini il voto per poter continuare il loro pessimo operato. Vorrà dire che a quel punto Saremo noi a valutare se meritano o non meritano la nostra attenzione".