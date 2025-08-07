 / Al Direttore

Al Direttore | 07 agosto 2025, 07:44

Porta a porta, una residente: "Cammino per strade che non riconosco più"

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Guardo dal mio terrazzo, in via Pippo Garibaldi, lo sfacelo di questa via, la cui strada è delimitata da sacchi di spazzatura non ritirata. Grazie al cielo, i bidoni condominiali sono chiusi: non si vede, non si sente, anche l’umido lasciato da domenica. È tutto uno sfacelo, condito da rabbia per qualcuno e, per la maggioranza, da indifferenza". 

"Abbiamo onestamente gridato, pregato per questo 'porta a porta', sperando che l’iniziale assurdità si trasformasse in un discorso costruttivo. Abbiamo tirato un respiro di sollievo quando sono stati restituiti i mastelli e sono arrivati quelli condominiali; abbiamo sperato che si potesse iniziare ad affrontare la “differenziata” con spirito di collaborazione, e il tutto ha funzionato". 

"Certo, scendendo in piazza Brennero, dovevamo constatare che il miracolo non si estendeva a via Milano, via Torino e alle vie limitrofe di Villapiana. Una forma di egoismo ci ha fatto chiudere gli occhi: noi eravamo fortunati. Oggi anch’io ne faccio parte, vivo circondata da un degrado di cui mi vergogno". 

"Oggi mi ritrovo a camminare per strade che non riconosco, per quanto sono sporche, e mi viene in mente una vecchia canzone che diceva così: “Facciamo finta che tutto va ben, facciamo finta che tutto va ben…”. Non va tutto bene, signor sindaco. Non va tutto bene, avvocato Pasquali. Chiedo ai dipendenti della Sea-s: tutto va bene? Abbiamo diritto ad avere una risposta onesta!".

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

