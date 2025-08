"Mastelli pesanti, pannolini accumulati e privacy violata: serve una raccolta rifiuti più equa"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore, le scrivo per mettere in evidenza un ulteriore problema che riguarda la nuova raccolta dei rifiuti. Il nostro palazzo non è dotato di ascensore, i condomini non sono più giovanissimi e il dover fare su e giù per le scale con dei mastelli ingombranti e pesanti rappresenta un problema reale e grave. Abbiamo fatto richiesta, tramite l’amministratore di condominio, per avere i mastelli condominiali, ma non abbiamo ancora ottenuto nessun riscontro".

"La mia famiglia ha anche la necessità di smaltire i pannolini per adulti: ci è stato detto che sarebbe stato attivato un servizio dedicato. Il servizio è così strutturato: sacchetti semitrasparenti da esporre direttamente, senza contenitore, in un punto ben visibile vicino al proprio portone. Il ritiro viene effettuato tre volte a settimana".

"Le lascio immaginare l’odore che si diffonde, anche se i sacchetti sono ben chiusi, tenendo questo tipo di rifiuti per due – e, in un caso durante la settimana, anche tre – giorni in casa, in attesa del ritiro. Questo problema si presenta ora, che fa caldo, ma sarà ancora più grave in inverno, quando dovremo tenere le finestre chiuse e i giorni piovosi impediranno di utilizzare il balcone per depositare i sacchetti. Altro aspetto che crea disagio e lede la privacy è il fatto di dover esporre il sacchetto alla vista di chiunque passi sul marciapiede".

"Gli operatori sono puntuali e si prodigano per far funzionare il nuovo servizio: il loro impegno è evidente. Ma la vera soluzione sono i cassonetti che sono già stati installati in alcune zone della città e che dovrebbero essere estesi ovunque, come richiesto più e più volte. Purtroppo, le richieste, le opinioni e le proposte alternative dei cittadini non vengono né ascoltate né prese in considerazione".

"Non si chiedono cassonetti costosi – visto che si è detto che quelli già installati sono troppo cari per estenderli all’intera città – ma che siano almeno adatti e funzionali alla raccolta differenziata. Questi renderebbero sicuramente più equa la gestione dei rifiuti, eliminerebbero tanti, troppi problemi e disagi, sia per i cittadini, che non sarebbero più costretti ad accumulare rifiuti in casa in attesa del giorno di esposizione, sia per gli operatori, che non dovrebbero più svuotare i mastelli manualmente e fare la “caccia al tesoro” per individuarli tutti".

"Il loro lavoro sarebbe così alleggerito e velocizzato, permettendo di dedicarsi con maggiore cura alla pulizia e al decoro della nostra amata Savona".