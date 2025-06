Albenga, il mare per abbattere le barriere con la disabilità: domenica 22 giugno torna la “Grande Festa della Subacquea nessuno escluso”

Torna domenica 22 giugno ad Albenga la “Grande Festa della Subacquea nessuno escluso”, una giornata speciale dedicata alla subacquea inclusiva, gratuita e aperta a tutti, con la partecipazione di numerose persone con disabilità.

L’evento, realizzato anche quest’anno grazie all’impegno degli organizzatori e al prezioso contributo di tanti volontari dal mondo dell’associazionismo locale, conferma l'acqua quale spazio straordinario di libertà e inclusione. Ci si immerge fianco a fianco, persone con e senza disabilità, in un ambiente dove il limite si trasforma in possibilità e l’esperienza assume un valore profondo.

Un’esperienza dove le barriere si annullano: la carrozzina resta a bordo vasca, le limitazioni si alleggeriscono, e sott’acqua si vola senza peso.

«Questa manifestazione è il risultato della sinergia tra diverse realtà associative con le scuole e istruttori HSA che collaborano da tempo - spiegano gli storici testimonial Marco Orengo, Mirco Soleri con Vincenzo Russello di Integrabili-HSA Sanremo, lanciando un segnale forte di inclusività - Ancora uniti per lanciare un messaggio chiaro e forte alla collettività di un modo bellissimo di fare inclusione, esprimere solidarietà in un clima di amicizia e condivisione».

Il responsabile di HSA Liguria, Gianfranco Lenti, con oltre quarant’anni anni di esperienza nella subacquea e nella gestione di scuole, diving e nella formazione di istruttori, evidenzia: «I partecipanti sono accompagnati in acqua da un gruppo di istruttori e guide HSA, persone che uniscono competenza, passione e tanto volontariato. È grazie a loro che avviene il momento magico dell’immersione - restare sott’acqua, osservare il mondo sommerso e la vita che lo abita. Emozione pura, gioia e meraviglia. Un’iniziativa che mette al centro la persona e promuove l’esperienza subacquea valorizzando le abilità di ognuno. Sono questi i valori su cui si fonda HSA, nata nel 1981 come realtà pionieristica nel promuovere le attività subacquee per persone con disabilità, e oggi diffusa in oltre cinquanta Paesi nel mondo con un sistema didattico dedicato, in uso a livello internazionale per la formazione e la certificazione di subacquei, guide e istruttori».

La manifestazione si chiude con momenti conviviali, culminando nella cerimonia di consegna dei riconoscimenti e degli attestati speciali, alla presenza di tutti i partecipanti.

L’appuntamento ne segue altri già organizzati ad Albenga, e rappresenta anche l’occasione per ricordare come HSA – Handicapped Scuba Association International possa oggi contare su un metodo di insegnamento delle tecniche di immersione dedicato alle persone con disabilità, in continua evoluzione da oltre quarant’anni.

Grazie a questo percorso, migliaia di subacquei con disabilità si sono formati e continuano a immergersi nei mari di tutto il mondo, supportati da istruttori qualificati e da strumenti didattici sempre più accessibili, tra cui una piattaforma di training online, utilizzabile anche a distanza e da persone con disabilità visive.

«Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, ai sostenitori e ai volontari che hanno reso possibile l’iniziativa - affermano gli organizzatori - Un riconoscimento particolare va a Luca e Sara Balbi del Centro Subacqueo Idea Blu, a Onda Sub, Passione d'Amare, Integrabile Sanremo, Renato Ruffino, HSA Valbormida, Ornella Vaccaro di ASDO, ANASEND - Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili, Lions Albenga, Centro Subacqueo Milanese e al Nucleo Subacquei Carabinieri di Genova e alla Guardia Costiera di Loano per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale anche a Beuchat, sponsor tecnico dell’evento, al gruppo Apnea Team HSA e al fotoreporter Alberto Balbi per il servizio fotografico». L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero del Turismo, di NADD Global Diving Agency e del Comune di Albenga.