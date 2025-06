Camilla Mancini, Luca Misculin e Dario Bianchi sono i nuovi ospiti di “Albenga d’Autore”

Dopo l’annuncio di due ospiti d’eccezione come il Magistrato Nicola Gratteri e Dargen D’Amico, che sarà protagonista della serata conclusiva l’8 luglio, è l'annuncio dei nomi che parteciperanno alla prossima edizione a scandire il conto alla rovescia per l'inizio di “Albenga d’Autore”, il festival culturale che animerà la città con incontri, parole e musica dal 1 all’8 luglio nel cuore del centro storico.

Importanti nomi del panorama culturale e giornalistico italiano saranno protagonisti dell’edizione 2025. Tra loro la giornalista e scrittrice, autrice di inchieste che mettono al centro i diritti delle donne e i temi sociali più urgenti Camilla Mancini che presenterà il suo libro “Libera di essere me” sul tema del bullismo.

Ci sarà anche Luca Misculin, giornalista del Post esperto di politica e affari europei, noto per la capacità di spiegare in modo chiaro e accessibile i temi più complessi. Presenterà il suo libro “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale”.

Altro nome del giornalismo presente sotto le torri, nonché autore e conduttore televisivo, volto amatissimo dal pubblico del programma Propaganda Live, Diego Bianchi (Zoro) con il suo stile ironico e coinvolgente, porterà uno sguardo attento e originale sull’attualità.

“Albenga d’Autore è sempre più un punto di riferimento per chi ama i libri, le idee e la cultura in tutte le sue forme - dichiara l’Assessore alla Cultura Marta Gaia -. Il festival vuole essere uno spazio libero, accessibile e condiviso, capace di far dialogare voci diverse e pubblici differenti”.

Il calendario completo degli appuntamenti sarà diffuso nei prossimi giorni, ma la città si prepara già ad accogliere grandi personalità e un pubblico sempre più ampio e appassionato.