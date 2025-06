Vigili del fuoco a Finale, Arboscello e Pd finalese: "Presidio essenziale: subito risorse per aumentare le ore straordinarie ed evitare la chiusura estiva"

“Siamo preoccupati per il rischio di sospensione delle attività del presidio dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure. Conosciamo e comprendiamo le problematiche legate alla carenza di organico che affligge il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, una situazione purtroppo cronica e aggravata da mobilità, pensionamenti e decisioni ministeriali che hanno ridotto ulteriormente le unità operative”.

Così in una nota il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello e i membri del Pd finalese.

“Tuttavia – proseguono -, la contromisura non può essere un ridimensionamento o peggio, una chiusura temporanea del presidio di Finale Ligure. Parliamo di un comprensorio vasto, complesso, con circa 50.000 residenti e una popolazione che cresce esponenzialmente nei mesi estivi grazie a un turismo destagionalizzato e a forte vocazione sportiva e outdoor. Finale è uno snodo cruciale per il soccorso in tutta la zona: oltre mille interventi annui, molti dei quali su incidenti legati ad attività come arrampicata, trekking, MTB e manifestazioni internazionali”.

“Comprendiamo le difficoltà, ma va scongiurata con fermezza una chiusura. Si intervenga ricercando strumenti diversi per intervenire. Chiederemo maggiori risorse per incrementare il monte ore straordinario per i vigili attualmente in servizio, in modo da garantire continuità nell’immediato" concludono.