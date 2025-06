A Finale la presentazione del libro "La cultura dell’odio" di Nathan Greppi

Lunedì 23 giugno ore 18.30, presso Ca’ di Ni, via Lancellotto 13 a Finalborgo, si terrà la presentazione del libro “La cultura dell’odio” di Nathan Greppi. L’evento è organizzato da Italia Israele di Savona, in collaborazione con Cento Fiori Eventi.

"Chi crede nella tolleranza, nel dialogo e nel rispetto delle altrui opinioni è invitato a esserci, per sostenere anche un autore cui è stata impedita la presentazione del libro al Salone del Libro di Torino dello scorso maggio - commentano dall'associazione Italia Israele di Savona - L’assalto di gruppi violenti pro Palestina e dei Collettivi ha richiesto un pronto e forte intervento delle forze dell’ordine per impedire che Nathan Greppi fosse anche aggredito fisicamente".

"Il brodo di coltura dell’intolleranza, esaltato in molti ambienti della “cultura” e poi distribuito alle masse, è quanto di più pericoloso possa oggi minacciare il futuro della democrazia e del mondo libero. Da cosa nasce l’odio antiebraico di oggi, aumentato in modo evidente dopo il 7 ottobre 2023, fondato esplicitamente su basi etniche e religiose? Cosa e chi alimenta l’irrazionale odio verso Israele, verso l’Occidente? Chi soffia sul fuoco dei movimenti terzomondisti e della cancel culture, dell’ideologia wokista che trova tanta adesione nelle élite intellettuali in ogni parte del mondo? Perché tanti artisti, organi di stampa, personalità dei media, docenti sono diventati volenterosi megafoni dell’odio antiebraico?"

"Il libro di Nathan Greppi indaga le radici, le ragioni e la natura del pregiudizio e dell’odio verso gli Ebrei e Israele, perché solo conoscendoli si può sperare di contrastarli e di costruire un dibattito più serio e proficuo.cSoprattutto, non rimanendo in silenzio - concludono dall'associazione - L’evento è aperto al pubblico di coloro che lasciano a casa i pregiudizi e desiderano un confronto anche critico, ma libero e rispettoso".