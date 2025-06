Savona celebra Alfredo Castelli con una mostra-evento su Apple e Martin Mystère

Domenica 29 giugno alle ore 11, presso l’All About Apple Museum di Savona, si inaugura la mostra “Apple e Martin Mystère: un amore infinito”, un omaggio ad Alfredo Castelli, scomparso nel 2024, storico ideatore e sceneggiatore del celebre “Detective dell’Impossibile”.

L’evento segna anche la presentazione dell’albo speciale “Martin Mystère e il computer scomparso”, una storia inedita ambientata proprio a Savona, tra le bellezze cittadine e l’evocativo scenario del magazzino dell’All About Apple Museum, in una caccia al tesoro misteriosa e tecnologica.

Da tempo il museo Apple partecipa al Tavolo dei Musei della città, dando il proprio contributo nel percorso di arricchimento dell'offerta culturale Savonese. In questo contesto, il Comune ha contribuito e dato il proprio patrocinio alla mostra che ripercorre il profondo legame tra fumetto e innovazione, documentando – attraverso tavole originali e rari computer Apple – come Martin Mystère sia stato il primo eroe bonelliano a usare un personal computer.

Un primato che appartiene anche al suo autore: Alfredo Castelli fu il primo sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore a introdurre un word processor in redazione.

“Il Museo Apple, fiore all'occhiello del nostro sistema museale, – afferma l'Assessore alla Cultura Nicoletta Negro - propone una mostra inedita e la presentazione di una pubblicazione che vede Savona protagonista attraverso un avvincente giallo di Martin Mystère.

E' davvero una bella occasione per presentare la nostra città a un pubblico vasto che verrà a visitarla nell'occasione, un pubblico appassionato al mondo dei fumetti, ma che, grazie a quest'inedita iniziativa, sono certa si innamorerà anche di Savona”.

Il museo negli anni si è affermato come un’eccellenza culturale della città di Savona e dell’intero territorio provinciale. Un lavoro portato avanti da una rete di volontari appassionati che hanno alimentato, grazie alla passione per l’universo Apple, la continua espansione della collezione, oltre a

lavorare sulla divulgazione e la valorizzazione di questo pezzo di storia moderna mondiale.

“La mostra rende omaggio ad Alfredo Castelli e, al tempo stesso, svela per la prima volta l’atmosfera suggestiva del nostro magazzino, dove conserviamo le donazioni di prodotti Apple provenienti da tutto il mondo - spiega Alessio Ferraro, fondatore e curatore dell’All About Apple Museum - L’idea dell’evento celebrativo per Castelli presso il nostro Museo è dell’amico Elio Ottonello; la proposta di affiancarvi un fumetto nasce da un mio desiderio e da un racconto personale, un sogno nel cassetto di una storia ambientata a Savona e nei meandri del magazzino, che da tempo attendeva l’occasione giusta per diventare qualcosa di condivisibile. Elio ha saputo completarne la struttura creando una sceneggiatura adatta all'universo narrativo di Martin Mystère, mentre la magia finale è merito dell’abilità del disegnatore Valentino Forlini. La complicità dell’associazione AMys e la collaborazione con Sergio Bonelli Editore hanno reso possibile un progetto che unisce narrazione, memoria e amore per la città di Savona.

In questo scenario, dove l'unione di più protagonisti concorrono alla realizzazione di un progetto unico, è per noi doveroso citare il sostegno di Fondazione De Mari CR Savona, che dalla nascita del Museo ad oggi ha costantemente contribuito in modo costante, non solo sul piano economico ma condividendone gli obiettivi, consentendo alla rete di volontari appassionati della nostra associazione di proseguire con determinazione nel proprio impegno. Ogni contributo ricevuto è stato per noi un segno di fiducia e un motivo per impegnarci a fare sempre del nostro meglio, e il successo di questo ulteriore evento culturale ne è la diretta conseguenza."

“I primi albi, pubblicati ormai più di quarant'anni fa, testimoniano come Martin Mystère sia stato il primo eroe dei fumetti Bonelli a possedere e utilizzare un computer - dichiara il redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore, Luca Del Savio - Lo stesso primato dev’essere riconosciuto anche ad Alfredo Castelli, creatore del personaggio, il primo a far entrare un computer dotato di word processor nella redazione di Sergio Bonelli Editore. Il legame tra l’eroe di carta, il suo autore e i computer Apple nasce dunque spontaneamente, come trasposizione dalla realtà alle pagine dei fumetti. I pannelli esposti nell’ambito della mostra organizzata da All About Apple Museum e Comune di Savona, in collaborazione con AMys e con il supporto di Sergio Bonelli Editore, raccontano questo legame inscindibile, mostrando come, tra i protagonisti delle avventure del Detective dell’Impossibile, ci siano anche i computer della casa di Cupertino”.

La mostra “Apple e Martin Mystère: un amore infinito” è realizzata in collaborazione con l’associazione AMys e Sergio Bonelli Editore, con il contributo e il patrocinio del Comune di Savona, e resterà aperta al pubblico fino al 28 dicembre 2025, secondo gli orari di apertura del Museo.