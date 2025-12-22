Andora, passato e presente in uno scatto: le fotocomposizioni di Roberto Bertulazzi uniscono scatti d’epoca e immagini odierne

Il passato e il presente di Andora in un unico scatto. È questo il senso della bella collezione di immagini realizzate da Roberto Bertulazzi, al centro della mostra fotografica “Andora dal passato al presente: un unico scatto tra memoria e meraviglia”, organizzata dalla Pro Loco di Andora con il Patrocinio del Comune di Andora. L’inaugurazione è in programmavenerdì 27 dicembre alle ore 18:00, con brindisi con gli ideatori e pubblico.

L’esposizione propone un dialogo tra fotografie storiche e immagini contemporanee, offrendo uno sguardo sull’evoluzione del territorio e sui cambiamenti che hanno attraversato la comunità nel tempo. La mostra nasce da un’idea di Roberto Bertulazzi, ed è realizzata a partire dalle immagini storiche della collezione privata del compianto storico fotografo di Andora, Marino Vezzaro.

Ogni immagine ha una didascalia curata da Mario Vassallo. L’esposizione è frutto del paziente lavoro di fotocomposizione delle immagini che partendo dalle foto d’epoca, ha visto Bertulazzi realizzare le immagini odierne dallo stesso punto di vista e fonderle con quelle antiche, risalenti anche agli anni ‘50. Le didascalie di Vassallo, ideatore e curatore del sito Andora nel tempo, racconteranno i luoghi e situazioni di un tempo.

La mostra sarà aperta, nella Cappella di Palazzo Tagliaferro, dal 28 dicembre al 6 gennaio, con orario di apertura dalle 9:30 alle 12:30.