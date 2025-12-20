Pietra Ligure, i Concerti Natalizi della Banda Moretti

Venerdì 26 dicembre e domenica 4 gennaio alle 15.30, al Santuario N. S. del Soccorso di Pietra Ligure con il patrocinio del Comune, la Società Filarmonica Guido Moretti 1518 con la partecipazione del Coro Amici della Banda e della cantante Sara Basso, proporrà i tradizionali Concerti per i Santo Natale.
In programma musiche di Strauss e brani della tradizione natalizia di tutto il mondo.
Presenta Massimo Boragno, direttore Paolo Gazzano.
Sabato 27 dicembre, in Piazza Castellino sempre a Pietra Ligure dalle ore 15, appuntamento invece con la tradizionale Castagnata.