Nave ONG a Savona, Patto per il Nord: "La Lega tace, troppo impegnata con il Ponte"

"Si apprende dai giornali che per la prima volta una nave ONG, battente bandiera addirittura norvegese, attracca a Savona carica di migranti. La sezione cittadina della Salvini Premier deve essere stata un po’ distratta in questo periodo perché nessuno si è lamentato di questo arrivo e non è stata ancora detta una parola al riguardo". Ad affermarlo è l'associazione Patto per il Nord Savona.

"Sono appena uscite le motivazioni della sentenza di assoluzione dell’assurdo processo al Ministro Salvini e forse stanno ancora festeggiando il fatto che, sì, l’Italia non è obbligata ad accogliere tutti, però nel frattempo saranno accolte altre 73 persone, richiedenti asilo, a nostre spese. Pensare che fino a poco tempo fa la Salvini Premier aveva tra i suoi più importanti obiettivi la lotta all’immigrazione clandestina. Oggi è il Ponte sullo Stretto su cui vengono convogliate tutte le forze".

"Prendiamo atto che la Salvini Premier ha ormai abbandonato ogni battaglia politica che non riguardi un ponte distante centinaia di chilometri dalle regioni del Nord", conclude l'associazione.